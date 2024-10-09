Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sokakları ve yeşil alanları kirleten duyarsız kişilerin geride bıraktığı çöpleri görüntüleyip "Bunu böyle bırakan insan olamaz" sözleriyle paylaştı. Çevre temizliği kurallarına uymayanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Şehrin değişik alanlarındaki parklarda bırakılan yiyecek paketleri, çekirdek kabukları ve pet şişeler gibi çöplerin görüntülerini de paylaşımına ekleyen Başkan Sevindi, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz temiz bir Amasya için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Ancak özellikle yeşil alanlarımızda çok çirkin görüntülerle karşı karşıya kalmış durumdayız. Biz de Amasya Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte özellikle yeşil alanlarımızı kirleten vatandaşlarımız için cezai yaptırımlar uygulayacağız” dedi.

Gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu hatırlatıp Amasyalılara seslenen Sevindi, “Hepinizi temiz Amasya için gayret göstermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.