Amasya Belediyesi, ’Pati Evleri Projesi’ kapsamında 20 ayrı noktaya kedi evleri yerleştirdi. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, “Can dostlarımızı yaşatmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz” dedi.

Amasya Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek, barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Pati Evleri Projesi’yle sokak hayvanlarının yaşam standartlarının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri iş birliğiyle 20 kedi evi hazırlandı. Hazırlanan kedi evleri hayvanseverlerden gelen talepler dikkate alınarak belirlenen alanlara yerleştirildi.

‘Can dostlarımızı yaşatmak için bütün imkanları seferber edeceğiz’

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının sıcak bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için çaba gösterdiklerini belirterek vatandaşlardan duyarlılıklarını sürdürmelerini isteyen Belediye Başkanı Sevindi, “Can dostlarımızın daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlarken, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz. Can dostlarımızı yaşatmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz” diye konuştu.