Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ayrı zamanda Edremit Belediye Başkanı, Hasan Selman Arslan ve beraberindeki heyet makamında ziyaret etti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik Belediyesi’nin çevre mücadelesinde her zaman en önlerde yer aldığını ifade ederken, “Gemlik Belediyesi olarak çevreyi korumayı kendimize görev edindik” dedi

Marmara ve Ege Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan, birliğin çok yönlü fonksiyonlarla belediyelere destek verdiğini belirtti. Türkiye’deki birçok çevreci organizasyonda en ön safta mücadele edildiğini, birliğin 18 ilden toplamda 57 üyesi olduğunu ve üye sayılarının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi. Ayrıca Gemlik Belediyesi’ni de bu birliğe katılmaya davet etti.

Sertaslan, “Mücadelemiz çevreyi kirletenlerle”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a birliğin faaliyetleri hakkında bilgi alırken, çevreyi korumanın her yurttaşın görevi olduğunu da belirtti. Gemlik Belediyesi’nin ilçeyi kirletenlere karşı mücadelede her zaman en önlerde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak çevremizi kirletenlerle her zaman mücadele ediyoruz. Bir yandan ilçemizdeki bir kimya fabrikasının denize kurmak istediği derin deşarj sisteminin iptali için hukuksal girişimlerimiz devam ederken, diğer yandan da derelerimizi kirleten fabrikaları ilgili yerlere bildirerek ceza almasını sağlıyoruz. Gemlik Belediyesi olarak çevreyi korumayı kendimize görev edindik” ifadelerini kullandı.

2020 yılında bahar aylarında meydana gelen ve İstanbul Boğazı ve Gemlik ve İzmit körfezlerinde etkili olan müsilaja karşıdamücadele verdiklerini hatırlatan Başkan Sertaslan, “Böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması için tüm belediyelerin elinden gelen her şeyi yapması gerekir” dedi.