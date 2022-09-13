Elazığ’ın uzun yıllardır kullanılan mevcut otogarının artık ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin inşa çalışmaları hızla devam ediyor” dedi.

Elazığ’ın uzun yıllardır kullanılan mevcut otogarının artık ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin inşa çalışmaları hızla devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şehir genelinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde kontrol etmek üzere inceleme gezilerine devam ediyor. Başkan Şerifoğulları, vizyon projeleri arasında yer alan ve şehrin yıllardır ihtiyaç duyduğu Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali inşaatında incelemelerde bulundu. Güney Çevre Yolu üzerinde yaklaşık 15 bin metrekare alan üzerinde inşası devam eden yeni terminal binasının çalışmalarını kontrol eden Başkan Şerifoğulları, gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Yeni otogarın hizmete girmesi ile hem Elazığ’ın modern bir otogara sahip olacağını hem de şehir içi trafiğin rahatlayacağını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ’ın uzun yıllardır kullanılan mevcut otogarı artık ihtiyaçlara cevap veremez hale geldi. Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Teknolojik donanımı ve sosyal donatı alanları açısından zenginleştirilen, şehrin dışarıya açılan kapısı olan yeni terminal binamızın bünyesinde, 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran-kafe, büfe, mescitler, şoför dinlenme odaları, çocuk oyun alanları ve 49 adet peron yer alacak. Terminal binamızın çalışmalarını kısa sürede bitirip, Elazığ’ımıza yakışan modern bir terminal binasını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.