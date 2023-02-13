Deprem bölgesi Malatya’da incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Yaraların en hızlı şekilde sarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Deprem bölgesi Malatya’da incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Yaraların en hızlı şekilde sarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin 8’inci gününde de depremin en fazla etkilediği illerden biri olan Malatya’da incelemelerini ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede depremin ilk dakikalarından itibaren depremzede vatandaşlar için çalışmalara başlayan Başkan Şerifoğulları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte depremde yıkılan ve hasar gören binaları inceledi.

Devletin tüm varlığı ile bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren yaraların en hızlı şekilde sarılması için personellerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin tüm birimleri vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Bizler de Elazığ Belediyesi olarak tüm gücümüzle kardeş şehir Malatya’mızın yanındayız. Yıkımın boyutu ne yazık ki çok ağır. Devlet millet kaynaşmasının çok güzel sergilendiği bu ortamda yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.