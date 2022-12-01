Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artırmak adına her alanda gayretle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Örnek ve çok kıymetli bir proje olan Engelsiz Yaşam Merkezi’miz engelli kardeşlerimizin yaşamlarına katkı sağlamaları, sosyal yaşamla bütünleşmeleri noktasında çok önemli bir işleve sahip olacaktır” dedi.

Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artırmak adına her alanda gayretle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Örnek ve çok kıymetli bir proje olan Engelsiz Yaşam Merkezi’miz engelli kardeşlerimizin yaşamlarına katkı sağlamaları, sosyal yaşamla bütünleşmeleri noktasında çok önemli bir işleve sahip olacaktır” dedi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi, resmi açılış töreni 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilecek. Merkez bünyesinde, 50 kişilik sinema salonu, derslikler, iki adet 60 kişilik konferans salonu ve kütüphane gibi birçok alan bulunuyor. Merkezde ayrıca engelli bireylere ve ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık ve destek hizmetinde sunulacağı bildirildi.

Şehre çok kıymetli bir yatırım kazandırdıklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizde toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artırmak adına her alanda gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örnek ve çok kıymetli bir proje olan Engelsiz Yaşam Merkezi’miz engelli kardeşlerimizin yaşamlarına katkı sağlamaları, sosyal yaşamla bütünleşmeleri noktasında çok önemli bir işleve sahip olacaktır. Sosyal belediyecilik ilkemizle inşa ederek hizmete sunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde, eğitim programlarıyla özel gereksinimli bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken sosyal, sportif ve sanatsal içerikli aktivitelerle de bireylerin becerilerinin geliştirilmesine, kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlanacak. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi şehrimize kazandırmış olmaktan apayrı bir mutluluk duyuyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.