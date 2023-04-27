Vatandaşların beklentilerini ve taleplerini çok iyi bildiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifopulları, “Şehrimizin ihtiyaçlarını belirleyip bu doğrultuda ilerliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla Harput ile Hüseynik Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan tarihi Şeher Yolu’nun yeniden canlandırılması ve turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve rekreasyon çalışmalarının tamamlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2 bin 100 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki tarihi yol, başlatılan sağlıklaştırma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden düzenlendi. Güvenlik açısından güzergah üzerinde örülen duvar ve betonarme çalışmaları ise tamamlanarak yol yeniden hizmete hazır duruma getirildi.

Projeye hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde hemşerilerimizin aileleri ve çocuklarıyla birlikte huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri yeni bir mesire alanını daha şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Harput ile Hüseynik (Ulukent) mahallesi arasında ulaşımı sağlayan tarihi Şeher Yolu’nun ve etrafındaki yeni dinlenme alanının Elazığ’a hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde hizmete sunmayı planladığımız tarihi yol ve yeni mesire alanının, vatandaşlarımız ve il dışından gelecek misafirlerimizden tam not alacağını düşünüyorum. Hemşerilerimizin bizden beklentilerini ve taleplerini çok iyi biliyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını belirleyip bu doğrultuda ilerliyoruz. Vaktinde Türkülere konu olmuş, tarihi ve turistik bir öneme sahip Harput’umuzu ve güneyini çevreleyen tarihi şeher yolunu yeniden canlandırmak ve Elazığ’a kazandırmak hem Hüseynik-Ulukent mahalle sakinlerini hem de hemşerilerimizi ziyadesiyle memnun edecektir” diye konuştu.