Merkeze bağlı Salkaya köyünü ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, tesadüfen bulunan 84 metrekarelik tek parça taban mozaiği ve çevresindeki sit alanında incelemelerde bulundu.

Salkaya köyünde bir çiftçi tarafından tesadüfen bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından kazı ve kurtarma çalışmaları yapılarak gün yüzüne çıkartılan mozaiğin, Roma ile erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilirken, Başkan Şerifoğulları, Türkiye’de büyüklüğüyle ilk olduğu belirtilen mozaik hakkında yetkililerden bilgi aldı. Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve muhtarların da eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, bölgedeki sit alanında da inceleme yaptı. Başkan Şerifoğulları, tek parça halinde olan ve üzerinde ördek, geyik, aslan, kaz ve Anadolu leoparı gibi farklı hayvan figürleri, ağaç, bitki türlerinin tasvir edildiği taban mozaiğin, şehrin turizmine kazandırılmasının önemine değindi.