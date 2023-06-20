Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıkların önemli ölçüde tamamlandığı kurban satış ve kesim alanlarında incelemelerde bulundu.

Elazığ Belediyesi 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığının korunması, çevresel kirliliğin oluşmaması ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban Bayramı hazırlıkları doğrultusunda Hicret Mahallesi Güney Çevre Yolu, yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali arka kısmında 20 dönüm alan üzerinde kurban satış ve kesim alanı oluşturuldu. Sadece küçükbaş hayvan satış ve kesiminin yapılacağı alanda sürdürülen hazırlık çalışmaları çerçevesinde mevsimsel koşullar dikkate alınarak gölgelendirme çalışması gerçekleştirildi. Kurban satış ve kesim noktalarında zemin çalışması, kesim askı demirlerinin yerleştirilmesi, konteyner lavaboların hazırlanması, aydınlatma çalışmaları, kurban satış ve kesim noktalarına 6 adet su deposu kurulması ve su tesisatı çekilmesi ile 86 adet hayvan padoku kurulması çalışmalarında sona gelindi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediklerini belirten Başkan Şahin Şerifoğulları, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini en iyi koşullarda gerçekleştirmeleri amacıyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bayram süresince ilgili ekiplerimizle vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla kurban kesim alanımızda kurbanlıklarını kesebilecekler. Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeleri ve belirlenen alan dışında kurban kesiminin yapılmaması hususunda hassasiyet bekliyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, bereketli ve paylaşım ruhunun kuşattığı bir bayram diliyorum” dedi.