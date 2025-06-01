Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, inşa çalışmaları sona gelinen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Altyapıdan üstyapıya, çevre ve şehircilikten sosyal belediyeciliğe, gençlik ve spordan, kültür ve sanata kadar her alanda şehri yatırımlarla donatan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hem altyapı hem de çevre bakımından büyük bir öneme sahip Elazığ Belediyesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni de Elazığ’a kazandırmaya hazırlanıyor. Şehrin geleceğine yönelik önemli projelerden birisi olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Elazığ-Bingöl karayolunun 17’inci kilometresinde, yaklaşık 250 dönümlük bir alan üzerinde yükseliyor. Su kaynaklarını korumak ve çevreyi sürdürülebilir biçimde geleceğe taşımak amacıyla inşa edilen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 150 bin metreküp /gün atık suyu arıtma kapasitesine sahip olacak ve atık sular, modern arıtma teknikleriyle temizlenip yeniden güvenli bir şekilde doğaya salınacak. Projenin yatırıma dönüştürülmesi ile birlikte çevreye zarar veren kirleticiler etkin bir şekilde bertaraf edilecek. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, hem ekosistemin hem de su kaynaklarının korunmasını sağlamayı hedefleyecek.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin Şerifoğulları; "Aziz şehrimiz için gece gündüz durmadan çalışmalarımıza devam ediyor, kıymetli hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artırmak için projelerimizi yatırıma dönüştürmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda şehrimizin geleceğine yönelik bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın haklı gururu içerisindeyiz. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’miz, hem şehrimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırım, hem de çevreye olan sorumluluğumuzun somut bir göstergesidir. Elazığ’ımızın suyunu, toprağını ve doğasını korumak için attığımız bu adım, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefimizin en güçlü örneklerinden biridir " dedi.