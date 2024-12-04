Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyaret etti.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürtürk, cemiyet ve çalışmaları hakkında Başkan Şerifoğulları’na bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve FHGC’nin köklü bir kuruluş olduğunu aktaran Başkan Şerifoğulları, "Yerel basınımız bizim için kıymetli ve değerlidir. Elimizden geldiği kadar her konuda onların yanında olmaya çalışıyoruz. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması yönünde çalışmalarımızda bizlere vermiş olduğunuz desteklerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden FHGC Başkanı Gürtürk ise "Bizler basın mensupları olarak ilimizin gelişmesi ve kalkınması yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli olarak irtibat halindeyiz. Elazığ Belediyesi’nin de yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. FHGC olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne üyelerimizin çıkar ve menfaatlerini gözeterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 Elazığ depreminde basın mensuplarımıza yönelik sosyal konutlarla alakalı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un zor şartlar altında çalışan basın mensuplarımıza yönelik verilmiş bir sözü vardı. Bizde kendisine dosyamızı takdim ettik. Başkanımızın ve siyasilerimizin desteğiyle bu sorunu çözeceğimize inancım tamdır. Cemiyetimizin kalıcı bir yere kavuşması en büyük temennimizdir. Bununla alakalı olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Yerel basınımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaret daha sonra karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.