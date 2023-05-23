Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaklaşan seçimler öncesinde, beraberindekilerle birlikte Yenimahalle Pazartesi Pazarı ile Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi esnafını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi. İlk olarak Yeni Mahalle Pazartesi Pazarını ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Şerifoğulları, daha sonra Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun teveccühü ile karşılanan Başkan Şerifoğulları, 28 Mayısta yapılacak olan seçimlerde güçlü bir destekle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı seçeceklerini ifade ederek, “21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin huzurunda olduk. Bugün yine milletimize ve ülkemize hizmet gayesiyle daha güçlü bir gelecek hedefiyle milletimizin huzurundayız. İnşallah milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza 28 Mayıs seçimlerinde güçlü bir zafere imza atacağız. 21 yıldır olduğu gibi milletimizden aldığımız güçle milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. ‘Türkiye yüzyılı’ vizyonuyla demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz. Gelecek nesillerimiz için güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmak yok, yola devam diyeceğiz’’ dedi.