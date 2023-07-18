Vatandaşların daha hızlı ve konforlu seyahat etmelerine olanak sağlayacak Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’ni kısa sürede bitirip hizmete sunacaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Yaşanabilir, marka şehir hedefiyle halkımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmak için mücadele ediyor, çok önemli yatırımlarımızla aziz şehrimiz Elazığ’ımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 11 Ana Başlıkta 100 Projesi’nden biri olan Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin inşa çalışmaları hızla ilerliyor. Güney Çevre Yolu üzerinde yükselen ve 8 bin 348 metrekare kapalı, 6 bin 556 metrekare yarı açık alana sahip olacak yeni terminal binasında yolcuların tüm ihtiyaçları düşünüldü. Bu çerçevede terminal bünyesinde; 49 adet peron, şoför dinlenme odaları, 18 adet dükkan, 2 adet restoran-kafe, 42 adet bilet gişesi, mescitler, büfe ve çocuk oyun alanları yer alacak. Tamamlanma noktasına gelen terminalin, çevre düzenlemesiyle yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmalarının ardından hizmete sunulacağı bildirildi.

Otobüs terminali gibi şehrin ilk giriş kapısı görevi gören mekanların o kentin genel durumu hakkında bilgi verdiğini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; “Elazığ’ımıza değer katan dev projeleri tamamlayarak kıymetli yatırımları bir bir vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Elazığ’ımıza kazandıracak olduğumuz önemli yatırımlardan biri de, Şehirler Arası Otobüs Terminali’dir. Büyüyen ve gelişen Elazığ’ımızda vatandaşlarımızın daha hızlı ve konforlu seyahat etmelerine olanak sağlayacak Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’mizin çalışmalarını kısa sürede bitirip modern terminal binamızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizin vitrini olacak yeni terminalimiz, ilimize gelecek misafirlere ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet imkanı sağlayacak. Uzun yıllar Elazığ’ımıza hizmet edecek olan yeni ve modern terminal binamız şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Yaşanabilir, marka şehir hedefiyle halkımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmak için mücadele ediyor, çok önemli yatırımlarımızla aziz şehrimiz Elazığ’ımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.