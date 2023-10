Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ’da faaliyet gösteren eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitimci ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için hazırlanan, ‘Gelecek Sensin’ kapsamlı destek programını yeni dönemde de gençlerle buluşturan

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentte faaliyet gösteren eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitimci ve öğrencilerle bir araya geldi. Gençler, Başkan Şerifoğullarını alkışlarla ve ‘Büyük Başkan’ sloganları ile karşıladı. Gençlere internet kartı hediye eden Başkan Şahin Şerifoğulları, onlarla uzun uzun sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, " Bugün de Elazığ’da faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızda gençlerimiz ve eğitimcilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bizleri sevgi ve ilgi ile karşılayan gençlerimize, teşekkür ediyorum. Onların yüzlerinde gördüğümüz gülümse, bizler için her şeye değer. Elazığ Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi her zaman gençlerimizin yanında oluyor ve kendilerine hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz dönem ’Gelecek Sensin’ programımızı başlatarak, geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim hayatlarında yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştık. Bu dönemde de gençlerimizin eğitimlerine, gelecek planlamalarına katkı sağlayabilmek adına ’Gelecek Sensin’ programımızı sürdürüyoruz. Programımızla, öğrenci kardeşlerimize gerçek sınav deneyimi kazandırmak için her ayın 23’ünde TYT ve AYT deneme sınavları gerçekleştireceğiz. Sınavlara giren gençlerimiz için, eğitimlerini pekiştirecek yardımcı materyalleri de hazırladık. YKS rehberlik planlayıcısı ve TYT-AYT soru bankasını öğrencilerimize hediye ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla öğrencilerimizin motivasyonlarının artırılmasına da önem vereceğiz. Bu kapsamda TYT-AYT sınavı öncesinde motivasyon seminerleri ve moral konserleri düzenleyeceğiz. Gerek eğitsel, gerekse sosyo-kültürel faaliyetlerle gençlerimize hizmet etmek birincil önceliğimizdir. Bütün genç kardeşlerime her alanda muvaffakiyetler diliyorum" dedi.