Çocukların mutluluğunu görmek ve sosyal alanlar oluşturmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu şuur ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni Mesire Alanı’nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çocukların mutluluğunu görmek ve sosyal alanlar oluşturmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu şuur ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni Mesire Alanı’nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Elazığ Belediyesi, çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için çocuk oyun parkı yapımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Aksaray Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yeni Mesire Alanı’na oyun parkı ve spor alanlarının kurulumu yapıldı. Oyun parkları ve spor alanlarının kurulumunun yapıldığı Yeni Mesire Alanı’nda park zeminleri kauçukla kaplanarak çocuklara güvenli bir oyun alanı oluşturuldu.

Yeni yaşam alanının tüm detaylarını düşündüklerini dile getiren Başkan Şahin Şerifoğulları, “Çimento Fabrikası’nın arkasında yer alan çamlık alanı değerlendirerek vatandaşlarımızın yürüyüş ve spor aktivitelerini yapacağı, çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği ve aile ortamında vatandaşlarımızın bir arada olacağı bir proje olarak hazırladık. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek ve sosyal alanlar oluşturmak bizleri mutlu ediyor. Bu şuur ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni Mesire Alanı’nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.