Basın Müzesi’ni Elazığ’a kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Basın Müzemizi ziyarete açacağız. Basın Müzemiz, Elazığ’ımız adına çok kıymetli bir kazanımdır. Tarihsel süreçteki gelişim evreleriyle basın tarihine ışık tutacak Basın Müzesi, şehir kültürü ve turizmine de önemli kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Basın Müzesi’ni Elazığ’a kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Basın Müzemizi ziyarete açacağız. Basın Müzemiz, Elazığ’ımız adına çok kıymetli bir kazanımdır. Tarihsel süreçteki gelişim evreleriyle basın tarihine ışık tutacak Basın Müzesi, şehir kültürü ve turizmine de önemli kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Harput mimarisinin örneklerinden biri olan ve 1800’lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı, Basın Müzesi’ne dönüştürüldü. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyali sergileniyor. Müze’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde açılacağı bildirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Harput’un turizm potansiyeline katkı sağlamak amacı doğrultusunda Müzeler Şehri Elazığ Projemiz çerçevesindeki Basın Müzesi’ni şehrimize kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Harput’umuzun tarihi ve kültürel mirasıyla, edebiyatı ve musikisiyle yaşatılması, kısaca yaşayan bir şehir olması adına gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Elazığ’a müzeler şehri kimliği kazandırmayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Başkan Şerifoğulları, “Elazığ’ımızın müzeleriyle de ön plana çıkması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Türk musikisinde istisnai bir yere sahip olan musikimizin yaşatıldığı Harput Musiki Müzesi’ni şehrimize kazandırdık. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ise Basın Müzemizi ziyarete açacağız. Basın Müzemiz Elazığ’ımız adına çok kıymetli bir kazanımdır. Tarihsel süreçteki gelişim evreleriyle basın tarihine ışık tutacak Basın Müzesi, şehir kültürü ve turizmine de önemli kazanımlar sağlayacaktır. Böylesine kıymetli bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.