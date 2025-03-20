Ramazan ayındaki etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Ekibimiz gayet canlı ve heyecanlı. Sahada her fırsatta insanlarımıza dokunmak için ellerinden gelen gayreti sarf ediyor" dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Av. Serpil Kavrak, Elazığ’a geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Kavrak, Başkan Şerafettin Yıldırım ile bir araya geldi. Toplanın ardından ikili açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayı etkinliklerinin hız kesmeden devam ettiğini aktaran Başkan Şerafettin Yıldırım, "Ramazan’ın rahmeti ve bereketi ile ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda genel merkezimizden çok değerli misafirlerimizde zaman zaman bizlere eşlik ediyor. Bugün de Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, MKYK Üyesi Serpil Kavrak ile beraberiz. Onunla bu günü dolu dolu programlar yaparak geçireceğiz. Ramazan etkinliklerimizi bayramla birlikte sonlandıracağız. Ekibimiz gayet canlı ve heyecanlı. Sahada her fırsatta insanlarımıza dokunmak için ellerinden gelen gayreti sarf ediyor" diye konuştu.

Elazığ’a daha önce seçim dönemlerinde geldiğini dile getiren AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Av. Serpil Kavrak, "Teşkilatımızla çok güzel çalışmalar yapmıştık. Bölgede özellikle yüz akı olan bir ilimiz. Burada olduğum için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ramazanın güzel ve uhrevi ortamının ülkede teşkilatımızla iştirak ediyoruz. Elazığ’da başkanımız ve teşkilatımızla birlikte ziyaretler yapacağız. Cumhurbaşkanımızın çok selamını getirdik. Güzel çalışmalar yapacağız. Güzel çalışmaları için İl Başkanı Şerafettin Yıldırım başta olmak üzere belediye başkanımız, vekillerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Yıldırım ve Kavrak, Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve üyelerle birlikte Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan P. Söz. Er Kemal Aslan’ın baba ocağını ziyaret etti.