Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER)’in Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Enerjeo Kemaliye A.Ş. Temsilcisi Ufuk Şentürk seçildi.

Olağan Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Ufuk Şentürk’ün başkanlığında Maren Maraş Elk.Ürt.San Tic.A.Ş. temsilcisi Mehmet Şişman başkan vekili, Sanko Enerji Ürt.A.Ş. temsilcisi Mehmet Kaygusuz Başkan Yardımcısı, Çelikler Jeo.Elek.Ürt.A.Ş. tüzel kişilik temsilcisi Muharrem Durmuş sayman ve RSC Elektrik Ürt.A.Ş. Tüzel kişilik temsilcisi Haydar Arda Çakmak genel sekreter olarak görevlerine başladı.

Dernek üyelerine kendisine gösterdikleri güven dolayısıyla teşekkür eden JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, yeni dönemde jeotermal enerjinin sera ve konut ısıtma gibi alternatif kullanımlarda daha aktif kullanılabilmesi, yenilenebilir enerjinin finansmanı, jeotermal akışkandan değerli mineral ve lityum eldesi, SEÖS mevzuatının jeotermal santraller için uygun hale getirilmesi ve Türk Jeotermal Kanunu’nun meclise sevki için çalışmalarda bulunulacağını belirtti.