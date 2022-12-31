Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, geride bıraktıkları 2022 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, geride bıraktıkları 2022 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Şenlikoğlu, 2022 yılı içerisinde; Plajlar Bölgesi, Pazar Caddesi, Çıtlakkale Bilgi Evi ve Kumyalı Bilgi Evi projelerini halkın hizmetine sunduklarını, Aksu Engelsiz Yaşam Evi, Sokakbaşı Projesi, Doğu Park ve Galericiler Sitesi, Millet Bahçesi, Uzuncakum Balıkçı Barınağı ve Su Ürünleri, AB Atık Su Projesi, Kale Kentsel Dönüşüm, Fatih Caddesi Yenileme projelerinin de startını verdiklerini söyledi.

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının da hız kesmeden sürdürüldüğüne dikkat çeken Şenlikoğlu, 32 bin ton (39 km) asfalt çalışması yaptıklarını, şehirdeki park sayısı 75’e yükselttiklerini, 2 bin 600 metre imar yolu açtıklarını, 2 bin metreküp taş duvar çalışması, 5 bin 500 metreküp betonlama ve beton yol çalışması, 1100 metre betonarme istinat duvarı, 2000 metre ferforje montajı, 1200 metre lento çalışması, 54 bin metrekare parke yol ve kaldırım çalışması, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyunda da toplam 24 bin metrelik çalışma yapıldığını kaydetti.

Başkan Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, ‘Vizyon 2028’ misyonuyla göreve talip olurken vaat ettikleri tüm projeleri şehre kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Güzel şehrimiz Giresun’umuzda kıymetli vatandaşlarımızın hizmetkarı olduk. Bunun için gururluyuz ve oldukça mutluyuz. Biz hiç hayal satmadık. Yapacağımız projeleri halkımızla paylaştık. Bu projeleri de vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Giresun’umuzun çevre iller ile yarışabilir bir hale gelmesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hamdolsun bu konuda epeyce yol aldığımız taraflı tarafsız her kesim tarafından dillendiriliyor. Bu şehri geliştirmeye, değiştirmeye ve güzelleştirmeye kararlıyız” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, “Giresun’umuza yakışan projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olmak, vatandaşlarımızın bu projelerimizden memnuniyet duyuyor olması bizlerin yaptığı işteki mutluluğunu ve Giresun için çalışmanın haklı gururunu yaşatıyor. Türkiye Yüzyılı’nda Giresun’umuzu güzelleştirmeye ve hak ettiği noktaya taşımak için tüm ekibimiz ve ikili ilişkilerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu projelerimizin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Bakanlarımıza ve Giresun’da taş üstüne taş koymaya gayret eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.