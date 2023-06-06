Çevre Haftası kutlamaları çerçevesinde Giresun plajlar bölgesinde ’Temiz Deniz Temiz Dünya’ etkinliği düzenlendi.

Açılış programı depremden etkilenen tüm vatandaşların adına ve anısına, protokol ve Giresun’da misafir olarak kalan depremzedelerin katılımıyla Karadeniz’e saygı çelengi bırakılmasıyla başladı. Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Giresun’umuz yeşille mavinin buluştuğu ender şehirlerden biridir. Gelecek nesillere, bu şehrin dokusunu hiç bozmadan yaşayabilecekleri yemyeşil bir Giresun bırakma arzusuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çevre konusunda attığımız adımlar, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırımdır. Giresun Belediyesi olarak bunun bilinciyle hareket ediyor, çevre yatırımlarına daha çok önem veriyoruz. Park ve bahçelerin peyzaj düzenlemelerini yapıyor, şehrimizi çiçeklerle donatıyoruz. Bu anlamda Giresun’daki yeşil alan sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Şu ana kadar şehrimize 40 bin metrekare park ve yürüyüş yollarını kapsayan yeşil alan ve toplamda da şehir genelinde 108 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdik. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Bu düşüncelerle; çevre ile dost, temiz, yeşil ve yaşanabilir bir şehri gelecek nesillerimize bırakabilmemiz dileğiyle, tüm halkımızın Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.