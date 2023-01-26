AK Parti Düzce il Başkanı olarak atanan Hasan Şengüloğlu, vefa buluşmasında AK Parti’nin yöneticileri ile bir araya geldi. Şengüloğlu, "AK Parti bir vefa hareketidir. Bu anlayıştan yola çıkarak davamıza hizmet edip gayret gösteren tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

AK Parti Düzce il Başkanı olarak atanan Hasan Şengüloğlu, vefa buluşmasında AK Parti’nin yöneticileri ile bir araya geldi. Şengüloğlu, "AK Parti bir vefa hareketidir. Bu anlayıştan yola çıkarak davamıza hizmet edip gayret gösteren tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

İl Başkanı Mustafa Keskin’in milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile il Başkanlığı görevine atanan Hasan Şengüloğlu, ilk toplantısında eski il başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleri ile vefa buluşmasında bir araya geldi.

Şengüloğlu konuşmasında, “Kutlu davamızın hizmetkarları görevi devraldığımız önceki dönem İl Başkanımız Mustafa Keskin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile vefa buluşmasında bir araya geldik. Her zaman övünerek söyleriz ya ‘AK Parti bir vefa hareketidir’ diye bu anlayıştan yola çıkarak davamıza hizmet edip gayret gösteren tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bize emanet edilen bu kutlu bayrağı daha yükseğe çıkartmak için gecemizi gündüzümüze katacağız” ifadelerine yer verdi.