Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, deprem bölgesinden dönüşünde belediye şirketi bünyesinde istihdam edilen personelleriyle bir araya gelerek, çalışanların promosyon hakkını kazandığının müjdesini verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, deprem bölgesi dönüşünde belediye şirketi bünyesinde istihdam edilen personelleriyle buluştu. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Yine bir araya gelelim istedik. Zor zamanlardan geçiyoruz, hepimizin bildiği gibi ülkenin dört bir yanında afetler, felaketler vs. derken bir sürü acılarla doluyuz. Çok da mutlu olduğumuz söylenemez. Her geçen gün her şey de çok daha kötüleşiyor, zorlaşıyor. Ekonomik olarak zorlaşıyor, psikolojik olarak zorlaşıyor, siyaseten başka bir noktaya doğru gidiyor; ama biz umut ediyoruz ki bu süreçlerin hepsi tez vakitte sonuçlanacak” dedi.

“O sofrayı büyütürken de doğru düzgün büyütmek istiyoruz”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şirket çalışanlarının daha önce sahip olmadıkları haklarına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yakın bir zamanda her birinize 9 bin 750 TL ekstradan para gelecek" diyerek promosyon müjdesi verdi.

Sengel, “Hep sofrayı büyütmek ile ilgili bir kaygımız var. O sofrayı büyütürken de doğru düzgün büyütmek istiyoruz. Nasıl ben kendi kızım Nefes’i düşünüyorsam, emin olun ki hiçbirinizi de ayrı tutmuyorum. Hepimizin huzurlu bir şekilde çalışması için de mücadele ediyorum. Hiç talebiniz olmamış olmasına rağmen, herhangi bir şekilde belki aklınızda hiç düşünce olmamasına rağmen sizin lehinize çalışmaya devam ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Belediye ve belediyenin kadroları ile ilgili düşünürken aynı zamanda Efes Proje Yönetim Şirketini ve sizleri de es geçmeden çalışıyoruz. Bir yandan depremlerle uğraşırken, bir yanda da burası ile ilgili ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, biz hiç kimseye haber etmeden bir şey yaptık. O da şu; gittik bankalarla konuştuk. Ve bankalara dedik ki; bizim çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını sizlere geçirebiliriz. Ne yaparsınız? Ve bunu gerçekleştirdik. O anlamda tam bu dar zamanlarda bu dayanışmamızın bir örneği olsun dedik. Yakın bir zamanda her birinize 9 bin 750 TL ekstradan para gelecek. Güle güle harcayın hepiniz” dedi.

“Bir vatansever olarak söylüyorum, bu dayanışmayı önemsiyoruz”

Bir araya geldiği çalışma arkadaşlarına başta deprem olmak üzere farklı başlıklardaki dayanışma faaliyetlerine sundukları katkılar için teşekkür eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ”Ne kadar çok çalışırsak, ne kadar çok emek verirsek karşılığında sofradaki payınızı büyütmek adına sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bunun haberini vermek istedim size. Güle güle kullanın. Dayanışmanız için de çok teşekkür ederim. Bir vatansever olarak, bir vatanperver olarak söylüyorum, bu dayanışmayı önemsiyoruz. Bu dayanışma çok kıymetli. Efes Proje Yönetim Şirketi gıda dayanışmasından tutun da geçen sene yaptığımız ekmeğimizi bölüşüyoruz dan tutun da deprem bölgesine yaptığımız bütün yardımlara kadar. Aslında ben sadece hepimizin temsilcisi olarak oralara gidiyorum; ama hep beraber bunları yapıyoruz. Hepinizin emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.