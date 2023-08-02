Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek hem Antalya hem de Türkiye gündemini konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, buluşmayı ‘Sen doğru dur, kem belasını bulur’ mesajıyla sosyal medyada yayımladı. Kılıçdaroğlu ile verimli bir sohbet gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Esen, Antalya ve Türkiye gündemi hakkında konuştuklarını aktardı. ‘Değişim’ seslerinin yükseldiği ilk günden bu yana Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu her platformda açıkça dile getiren Esen, değişimin zaten 2011 yılında yaşandığını ve bunun bir süreç halinde bugün de devam ettiğini kaydetti.

Parti içi siyasetin yanı sıra ülke gündemi ve ekonomi ile ilgili de değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Esen, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi üzerinde son derece önemli çözüm önerileri var ve bu önerileri her fırsatta dile getiriyor. Ama iktidar kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Önümüzde önemli bir seçim daha var. Genel Başkanımız ile bu süreci hem yerel hem de genel anlamda değerlendirdik.”