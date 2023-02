Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’a hareket etti.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kahramanmaraş'a hareket etmeden önce makamında açıklamalarda bulundu. Zonguldak Belediyesi'nin iş makinesi, ekipman, kamyon, otobüs, cenaze araçlarını deprem bölgesine sevk ettiklerini aktaran Başkan Alan, depremzedeler için hazırlanan 82 yardım tırı ve 35 kamyonun da bölgeye sevk edildiğini açıkladı. AFAD koordinesinde çalışmalara devam edildiğini anlatan Başkan Selim Alan şöyle dedi:

"Malum çok büyük felaketle karşı karşıyız. Bugün dördüncü güne girdik. Öncelikle tüm millletimizin başı sağolsun. Geçmiş olsun diyoruz. Hem Zonguldak hem Zonguldak Belediyesi olarak elimizden geldiğince deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak olsun diğer bütün işlemlerle şu an 54 personelimizle görev yapıyoruz. Bu personelimizin 11’i Gaziantep Islahiye’de. İtfaiye erlerimiz var. Geri kalan 43 personel teknik ve idareci arkadaşımız Kahramanmaraş’ta AFAD emrinde çalışıyorlar. Aynı zamanda 14 tane iş makinemiz şu anda deprem bölgesinde. 4 tane 22 ton ve üzeri kırıcılı eskavatörümüz var. 2 loaderimiz var. Kamyonlarımız, otobüslerimiz, öncü araçlarımız, arazözümüz, su tankerimiz ve iki cenaze aracımız deprem bölgesinde hizmet ediyor. Bizlerde Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve Kilimli Belediye Başkanımız Kamil Altun’la beraber birazdan Kahramanmaraş’a hareket edeceğiz. Oradaki çalışmalara katılıp elimizden geldiğince yaraların sarılması noktasında merhem olmak için arkadaşlarımızla beraber gayret göstermeye devam edeceğiz. Zonguldak’ta da seferberlik var. Depremzedelerimize yardım için bir seferberlik var. Valiliğimizin kordinesinde himayesinde ilimiz genelinde 82 tır 35 kamyon yollarda şuanda, çoğu da ulaştı. Gıdadan tutun da giyim, ısıtıcı, aklınıza ne geliyorsa. Bebek giysisinde, sabununa kadar elinde avucunda ne varsa hepsini sağolsunlar Kızılay olsun Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olsun Milli Eğitim Müdürlüğü olsun Valiliğimizin koordinesinde bunları topluyorlar. Ve giysi noktasında da daha önce de bahsetmiştik, sıfır tercih ediyoruz. İkinci el getiren vatandaşlarımız da var. Onları da yetkililer ayıkladıktan sonra kutulayıp tırlarla gönderdiğimizde oradaki ekibe teslim ediyoruz. Tırların özelliği de şöyle oluyor. Genellikle giyimse giyim, gıda ise gıda gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan hasassiyet gösteriyoruz. 82 yardım Tır 35 kamyon Zonguldak adına yollarda, yarısından çoğu da ulaşmış durumda. Bütün belediyelerimiz ilçelerimiz olsun beldelerimiz olsun gerçekten onlar da vatandaşlarımızın yardımlarını ulaştırmak adına seferber durumdalar. İş makinesi ve personel anlamında Zonguldak olarak AFAD tarafından bizlere gösterilen yerlerde çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah yaraları hep beraber sararız. Ne yazık ki yıkımın büyüklüğünü canlı olarak seyrediyoruz. Her dakika can kaybımız artıyor. Tekrar tüm ulusumuzun başı sağolsun diyorum. Belkide karada gerçekleşen son yüzyıllardaki en büyük deprem olarak kayda geçti. Acımız büyük birlik beraberlik içinde kenetlenerek bu dönemlerde siyaset yapmadan, moral motivasyon bozmadan bu süreci atlatır ve yaraları sararız diye düşünüyorum, umut ediyoruz."