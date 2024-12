Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kaleme aldığı “Tarımda Erzurum Modeli” adlı kitabının tanıtım toplantısı Erzurum Müceldili Konağı’nda gerçekleştirildi.

Yoğun ilginin gösterildiği toplantıda kitabının içeriğini anlatan Başkan Sekmen, “Bu toplantı, yalnızca bir kitabın tanıtımı değil; şehrimizin kadim birikiminin modern dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda nasıl yeniden şekillendiğini ortaya koyan bir başarı hikâyesinin paylaşımıdır. Erzurum gibi tarihiyle, kültürüyle ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde böylesine bir çalışmaya imza atmış olmanın heyecanını ve gururunu sizlerle paylaşmak benim için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır” dedi.

“Tarım, yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski medeniyet taşlarından biridir. İnsanlık, buğdayın ilk toprakla buluştuğu andan itibaren tarımla birlikte büyümüş, gelişmiş ve geleceğini inşa etmiştir” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette, tarımın ve üretimin önemi vurgulanır. ‘Yeryüzünü sizin için bir beşik kıldık. Orada sizin için geçimlikler ve sizin rızkınızı sağlayacak şeyler var’ ayeti, insanoğlunun toprağa bağlı yaşamını hatırlatır ve çalışmanın, üretmenin gerekliliğini bizlere öğretir. Erzurum’un bereketli ovalarında ve dağlarının eteklerinde bu ayetlerin yansımasını görmek mümkündür. Erzurum, tarih boyunca Anadolu’nun tarım ve hayvancılık merkezi olmuştur. Şehrimizin sahip olduğu geniş mera alanları, zengin su kaynakları ve çalışkan insan gücü, Erzurum’u bu alanda öncü bir şehir haline getirmiştir. Ancak, bizler sadece geçmişin mirasına yaslanmakla yetinmiyoruz. Modern çağın gerekliliklerini göz önüne alarak geleneksel yöntemlerimizi bilimsel bilgiyle buluşturuyor, yenilikçi projelerle tarım ve hayvancılığı daha sürdürülebilir bir hale getiriyoruz.”

“Tarımsal yatırımlarımız artarak devam edecek”

Tarımsal yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Kaleme aldığım ‘Tarımda Erzurum Modeli’ kitabımız, Erzurum’un tarım ve hayvancılık alanındaki birikimini, projelerimizi ve geleceğe dair hedeflerimizi bir araya getiren kapsamlı bir eserdir. Bu kitabı kaleme alırken hissettiğim heyecan, yalnızca Erzurum’a değil, ülkemizin tarımına katkı sağlama umuduyla daha da büyüdü. Tarım sektörünün her bir paydaşıyla kurduğumuz temaslar, sahada elde ettiğimiz tecrübeler ve bu alandaki akademik birikim, bu kitabın şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. Kitabın her sayfasında yalnızca bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda bir gayretin, emeğin ve alın terinin izlerini bulacaksınız.

Bizler, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadisi, bizlere yaptığımız işin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticilerimize sağladığımız desteklerle sadece onların geçim kaynaklarına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Erzurum’un tarımsal mirasını koruma ve geliştirme görevini de yerine getiriyoruz. Bu bağlamda, Erzurum’un tarım ve hayvancılık alanındaki kalkınma hamlesini destekleyen projelerimizden biri olan Can Gübre projesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu projeyle, kimyasal gübrelerin toprağa verdiği zararı en aza indiriyor, organik üretimi teşvik ediyor ve sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturuyoruz. Şunu her zaman hatırımızda tutmalıyız ki, tarım yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceğimizi de şekillendirir. Her bir tohum, toprağa yalnızca ürün vermek için değil, geleceğin umudunu yeşertmek için ekilir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu kitabı kaleme alırken hissettiğim mutluluğu tarif etmek benim için gerçekten çok zor. Her sayfasında, Erzurum’un tarihine, kültürüne ve insanlarına olan sevgimi bulacaksınız. Bu eser, yalnızca bir kitap değil; Erzurum’un tarımsal zenginliklerini geleceğe taşıyan bir yol haritasıdır. Şehrimizin üretim potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha iyi bir noktaya taşımak için bu çalışmayı bir rehber olarak görüyoruz. Bugün burada bir kitabı tanıtırken aynı zamanda Erzurum’un potansiyelini, geleceğini ve umudunu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Bu eser, bizim için yalnızca bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılık alanında daha pek çok projeyi hayata geçirecek, Erzurum’un kalkınma yolculuğunu hep birlikte sürdüreceğiz.”

Konuşmasının ardından Başkan Sekmen, okuyucularına kitabını imzalayarak takdim etti.