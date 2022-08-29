Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “30 Ağustos; aziz milletimizin vatan ve bayrak sevgisini, bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya gösterdiği, tarihe altın harflerle yazılan destanın adıdır” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “30 Ağustos; aziz milletimizin vatan ve bayrak sevgisini, bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya gösterdiği, tarihe altın harflerle yazılan destanın adıdır” dedi.

Başkan Sekmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sekmen, yayımladığı mesajda, şu görüşlere yer verdi: “Esarete mahkûm edilmek istenen aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandırarak bağımsızlığa kavuşmuştur. Bu zafer sadece askeri bir başarıdan ibaret değil, aynı zamanda milletimizin yeniden doğuşunun ve çağdaş bir devlet kurmasının da başlangıcıdır. Milletimiz, omuz omuza verdiği bağımsızlık mücadelesinde, bin yıllık kardeşliğinden güç alarak başarılı olmuştur. 30 Ağustos Zaferi, yıllarca güç koşullar altında sürdürülen askeri mücadeleyi sona erdirmiş, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma mücadelesini başlatmıştır. Hiç kuşku yok ki, büyük milletimiz şehit ve gazilerimizin armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, birlik ve beraberlik ruhundan aldığı güç ve inançla daima yücelterek sonsuza kadar yaşatacaktır. Aziz milletimizin ordusuyla tek bir yürek haline gelerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişinde ilham kaynağı olmaya her zaman devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerim ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kahraman komutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımız için Hakk’a yürüyen şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun.”