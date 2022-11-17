Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesinin aldığı ‘Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülü’ ile ‘Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı’ ödüllerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesinin aldığı ‘Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülü’ ile ‘Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı’ ödüllerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde başlatmış olduğu değişimin sonuçlarını; saygın sıralama kuruluşlarında yer alması ve kazandığı ödüllerle almaya devam eden Atatürk Üniversitesinde, başarıların karşılık bulduğu ödüllere yönelik tebrikler sürüyor.

Bu çerçevede Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Çomaklı’ya elde edilen ödüller dolayısıyla tebriklerini ileterek üniversitenin gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

“Atatürk Üniversitesi, 1957’den Beri Erzurum’un Yüz Akı”

Kazanılan ödüllerin hem üniversite hem de Erzurum için gurur vesile olduğunu belirten Başkan Sekmen, 1957’den beri Erzurum’un yüz akı olan Atatürk Üniversitesinin şehir için vazgeçilmez bir kurum olduğundan bahsederek şunları kaydetti: “Bilgi ve tecrübesi ile yalnız bulunduğu bölge için değil ülkemiz ve çevre ülkeler için de vazgeçilmez bir öneme sahip olan üniversitemiz her geçen gün başarısına bir yenisini ekliyor. İlk günden itibaren ürettiği bilgiyi halkın yararına kullanan Atatürk Üniversitesi, bu konudaki başarısını da aldığı ödüllerle tescillemiş durumda. Hem kazandığı ödüllerle üniversitemizin başarı çıtasını yukarı taşıdığı hem de şehrimize yönelik çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesini kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımızı, Üniversitemizin 65 Yıllık Köklü Tarihine Yakışır Bir Şekilde Devam Ettireceğiz”

Toplumun üniversiteden beklentilerinin değişmesi nedeniyle üniversitelerin bu ihtiyaçları karşılayacak bir yapıya doğru evrilmesi gerektiğini belirten Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi olarak biz de toplum faydasına yönelik çalışmalarımızla bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızın neticesini de çeşitli ödüllerle alıyor olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bundan sonra da çalışmalarımızı, 65 yıllık üniversitemizin köklü tarihine yakışır bir şekilde devam ettirip, ulusal ve uluslararası arenada hedeflediğimiz yeri almamız noktasında gayret göstereceğiz. Ziyaretleriyle mutluluğumuzu paylaşan Başkanımız Mehmet Sekmen’e nezaketinden ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarıların Atatürk Üniversitesi ailesiyle birlikte ayrıca şehrin üst yöneticilerinin destekleriyle gerçekleştiğini söyleyen Rektör Çomaklı, tüm kurumların el birliğiyle Erzurum için çalıştığını aktardı.

Tebrik ziyaretin ardından Başkan Sekmen ile kampüs turuna çıkan Rektör Çomaklı, üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.