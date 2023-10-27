Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kısa adı TÜMBİFED olan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Akademi, Bilim ve Kültür Ödül Töreni’nde Erzurum’da hayata geçirdiği ekonomi ve istihdam içerikli projeler dolayısıyla “Yılın Yöneticisi” ödülüne layık görüldü

Çok sayıda seçkin davetli topluluğunun katıldığı gecede bir konuşma yapan Başkan Sekmen, “Bizleri bu güzel ödüle layık gören jürimizin tüm kıymetli mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evet birçok yükselen değerlere sahip olan cennet vatan Türkiye’nin lider kenti Erzurum; sosyolojik, ekonomik, stratejik ve kültürel yönüyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin incisi konumundadır. Girişimcilik, bilimsel yenilik, inovatif düşünce, gelişim ve değişimi her zaman ön planda tutan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrimize kazandırdığı kurumsal kimlikle yenilik, farklılık ve kalitenin de simgesi olmuştur. Anadolu’nun önsözü olan bu güzel şehirde çağın bütün gereksinimlerini hayata geçirmeye çalışan bizler, şehrimize kazandırdığımız yatırım ve hizmetlerle Yeni Türkiye’nin yükselen değerleri arasında yer almanın çabası içerisindeyiz. Bu güzel ödülle çalışma azmimize güç katan sizlerin de desteğiyle inşallah ‘Rüya şehir Erzurum’u hep birlikte el ele, gönül birliğiyle inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz” dedi.