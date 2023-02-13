Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Asrın felaketi karşısında yaralarımızı hep birlikte dün olduğu gibi bugün de Devletimiz ve aziz milletimiz el ele vererek sarıyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Asrın felaketi karşısında yaralarımızı hep birlikte dün olduğu gibi bugün de Devletimiz ve aziz milletimiz el ele vererek sarıyoruz” dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile birlikte yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Dünya’da böyle bir deprem böyle bir afet asla görülmedi. Tabi biz haberi alır almaz bölgeye ulaştık. İlk önce ekiplerimiz Hatay ilimize konuşlandı. Sonra diğer ekiplerimizle Malatya ve Adıyaman’da görev yapıyoruz. Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç kardeşimle birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 40 AK Partili Belediyemiz Adıyaman’da görev başında Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız başta olmak üzere Devletimiz tüm imkânlarını bölgeye seferber etti. Şuanda iki Bakanımız burada görev başında Genel Başkan Yardımcılarımız burada büyük bir gayret gösteriyor. Arama ve kurtarma çalışmaları çok büyük hassasiyetle yürütülüyor. Rabbim deprem şehitlerimizin makamlarını cennet eylesin. Biz; felaket bölgelerinde arama ve kurtarma, temizlik, su ve altyapı, lojistik, lavabo kurulumu, ekmek, sıcak yemek, mobil fırın, mobil mutfak ve yardım konvoylarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Adıyaman ve diğer belediyelerimizle beraber ilimizde defin çalışmalarımız sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze nakillerini de büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Devletimizin tüm erkânına şükranlarımızı sunuyorum. Hakikaten her türlü imkân vatandaşlarımızın emrine sunuluyor. Yüce Allah’tan niyazımız şudur ki Rabbim bir daha böyle acılar aziz milletimize yaşatmasın.”

“Dünya tarihinde görülmemiş bir afeti yaşadık”

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da, depremin dünya tarihinde görülmemiş bir felaket olduğunu belirtti. Kılınç, şöyle dedi: “Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun. Dünya tarihinde görülmemiş bir depremle karşı karşıya kaldık. Bir günde 7.7 ve 7.6 olmak üzere dehşet bir depremdi. Tarifi çok zor bir acı yaşıyoruz. Her ailenin çok ciddi kayıpları var. Çok şükür Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız, Diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız sağ olsunlar burada AK Parti’mizin tüm belediyeleri yanımızdalar. Sivil toplum örgütleri hepsinden Allah razı olsun. Şuan yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şehrimize temiz su vermeye çalışıyoruz. En azından insanların yaşam koşullarını biraz daha rahatlatmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi sağ olsunlar Adıyaman’ımıza çok ciddi destekleri var. Bizim çalışanlarımızın depremde vefat etti ve yaralı olan kardeşlerimiz var, ailelerini kaybeden kardeşlerimiz de var. Var olan personellerimizle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekipleri ile birlikte özellikle temiz su, kanalizasyon ve defin hizmetleri ile gayretlerimiz devam ediyor. Mahallelerimizde tuvalet ve su ihtiyacını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarifi mümkün olmayan bir acıyla karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Tüm deprem şehitlerimizi Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın.”

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılınç, ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Elimdar Aydemir, Daire Başkanları ve 300 kişilik ekip Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’nin yönetiminde felaket bölgesinde görev yapıyor.