Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye’nin “En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye’nin “En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

2022 yılında yapılan anketlerde de üç kez birinci seçilen Başkan Sekmen, SONAR Araştırma şirketi tarafından eylül ayında yapılan ankette yüzde 55,7 oy ile birinci seçilirken, aynı ankette ilçe belediyeleri arasında Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da yüzde 62.2 oy oranı ile ilçe belediyeleri arasında “Türkiye’nin en başarılı” İkinci Belediye Başkanı seçildi. Büyükşehir Belediyeleri arasında yapılan ankette vatandaşlara “En beğenilen iki hizmet” sorusuna Erzurumlular da “Hayvan Borsası ve Kentsel Dönüşüm Alanları” yanıtını verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu görüşlere yer verdi: “Bizler göreve geldiğimiz gün ‘Yarın değil bugün’ dedik, ‘Bu aziz şehri tabiri yerindeyse dört başı mamur bir hale getireceğiz’ demiştik. ‘Erzurum her alanda başa güreşecek’ demiştik. Göz bebeğimiz, Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin desteğiyle hamd olsun 8 yılda hayata geçirdiğimiz projeler ve mega yatırımlarla kadim kenti baştan aşağı yeniden ihya ve inşa ettik. Liderimiz başta olmak üzere Cumhur İttifakımıza, Sayın Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, AK Parti Erzurum İl Başkanımıza, MHP Erzurum İl Başkanımıza, AK Partimizin tüm mensuplarına, Milliyetçi Hareket Partimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Başarımızın en temel faktörü kuşkusuz aziz hemşehrilerimizdir. Vatandaşlarımızın bizlere verdiği destek ve dualarla bugünlere geldik. Başarımız Erzurum’un başarısıdır. Ankete katılarak görüşlerini beyan eden ve bizi Türkiye birinciliğine layık gören tüm Erzurumlulara, tüm vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Türkiye çapında ilçe belediyelerimiz arasında yapılan ankette Türkiye ikincisi seçilen Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar kardeşimi de tebrik ediyorum, kutluyorum.”

Başkan Uçar: “AK belediyecilik bir vizyon belediyeciliğidir”

Ülke geneli ilçe belediyeleri arasında Türkiye ikincisi olan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da, daha önce yapılan anket sonuçlarında da dereceye girmişti. Başkan Uçar, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Bilindiği gibi ‘AK Belediyecilik bir vizyon belediyeciliğidir’ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere işaret etmiş olduğu hedef doğrultusunda ilçemizde güzel hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz. Tüm bu hizmetleri gerçekleştirirken bizlere her türlü desteği sunan, şehrimizin değişim ve dönüşümünde çok önemli çalışmaları bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere Milletvekillerimize, Cumhur İttifakımızın kıymetli teşkilat mensuplarına, mesai arkadaşlarıma ve kadir şinas hemşehrilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bizler vatandaşlarımızın desteğiyle Lider Şehir Erzurum’u her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz.”