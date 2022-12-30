Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “2022 Yılının Türkiye’nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “2022 Yılının Türkiye’nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Sonar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette Başkan Mehmet Sekmen birinci olurken, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da ilçe belediyeleri arasında “Türkiye’nin En Başarılı Dördüncü Belediye Başkanı” seçildi. Yapılan ankette Başkan Sekmen, ülke genelinde yapılan ankette yüzde 62,3 oy oranıyla birinci seçilirken Başkan Uçar da dördüncü olduğu ankette yüzde 65,2 oy aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ülke genelinde bizlere oy veren hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Başarının temelinde istişare kültürümüz vardır” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim başarımızın temel sebebi istişare kültürümüz ve ekip ruhudur. Elde ettiğimiz bu başarı Erzurum’un başarısıdır. İnşallah 8 yılda elde ettiğimiz derece ve başarılar, 2022 yılında elde ettiğimiz Türkiye birincilikleri inşallah 2023 yılında da devam eder. Bu vesileyle ilçe belediyeleri arasında Türkiye dördüncüsü olan Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar kardeşimi de tebrik ediyorum.”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da, “Bizlere bu dereceyi layık gören hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin medeniyet tasavvuruna yön veren tarihi ilçemiz Yakutiye’de görev yapmak bizler için gurur kaynağı ve onur vesilesidir. Ülke genelinde yapılan ankette Türkiye’nin en başarılı ‘Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey’i yürekten kutluyor, bizlere destek veren herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.