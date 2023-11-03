Bayburt’ta düzenlenen "Siyaset Akademisi" söyleşisi için üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehirlerin Kalkınması Yerelden Başlar" isimli söyleşide öğrencilere hitap etti. Söyleşinin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ı makamında ziyaret eden Başkan Sekmen, Vali Eldivan ile fikir alışverişinde bulundu. Eldivan, ziyareti dolayısıyla Başkan Sekmen’e teşekkür ederek, kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Sekmen ise misafirperverliğinden ötürü Eldivan’a teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyaret, plaket takdim edilmesinin ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.