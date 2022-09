Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, medya buluşmasında yaptığı açıklamada, “Öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız için ulaşımda önemli bir indirim gerçekleştirdik” dedi.

Müceldili Konağı’nda düzenlenen medya buluşmasına Başkan Mehmet Sekmen’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcıları Köksal Yavuz ve Murat Altundağ, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Dal ile yaygın ve yerel medyanın temsilcileri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Erzurum’un bir eğitim şehri olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Bilindiği gibi şehrimiz sağlık ve aynı zamanda da bir eğitim kentidir. Yarınlarımızın ümit ve umudu olan öğrenci kardeşlerimizi de kapsayan bir indirim tarifesini 1 Ekim’de başlatacağız. Buna göre 4 TL olan öğrenci ücretini 2.5 TL’ye indirdik. Böylelikle kardeşlerimiz Erzurum’da toplu ulaşım imkânlarından daha ucuz bir şekilde faydalanacak” diye konuştu. Dar gelirli vatandaşlar da düşünülerek tam bilette de indirimin yapıldığını açıklayan Başkan Sekmen, “Ulaşım hizmetlerimizle ilgili aldığımız karar gereği 6 TL olan tam bilet ücretini de 5 TL’ye indirdik. Söz konusu indirimlerimiz öğrencilerimize, hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Başkan Sekmen, söz konusu indirimin Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri ve halk otobüslerinde geçerli olduğunu vurguladı.

Kış ve kayak sezonu

Başkan Mehmet Sekmen, kış mevsimi ve kayak sezonuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum’da turizm alanında da hayata geçirdiğimiz projelerimizin faydasını görmek, Palandöken’in bir dünya markası olarak anıldığı duymak bize güç ve kuvvet veriyor.

Sizlerin de bildiği üzere; Büyükşehir Belediyesi olarak Palandöken Kayak Merkezi’nde bu sene de fiziki ve mekanik anlamda geniş çerçeveli bir yenileme sürecine tabi tuttuk Otelimizin restorasyon çalışmaları, Palandöken güney bölgesine yağış az alan pistlere suni karlama hatlarının yapım çalışmaları, alt meydan genişletme çalışmaları, bilgilendirme ve müze alanlarının oluşturulması, Türkiye’de ilk olacak sürdürülebilirlik destinasyon sertifikasyon çalışmaları, sürdürülebilirlik bağlamında pistlere isim çalışmalarının yapılması, lift bakımları ve pist düzenlemelerini sezon öncesi gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 3 noktada yaklaşık 60 bin metreküp kar saklandı. Saklanan karlar pistlerimize düzgün bir şekilde serildi ve yüzde 40 verim edildi. Bu sene, iki farklı noktada 50 bin metreküp kar saklandı. Yeni AR-GE çalışmaları neticesinde özel brandalar ve keçeler kullanıldı, özel bir saklama tekniği uygulandı. Bu sebeple bu sene saklanan kar miktarı geçtiğimiz seneye göre düşük fakat şu an yaptığımız çalışmalarda verimin yüzde 60 oranlarına çıkacağını ön görmekteyiz. Bir daha ki yıl bu rakamların çok daha üzerinde, bu AR-GE çalışmaları uygulanarak yeni kar depolama alanları yapacağız. Kar depolama sistemimiz sayesinde bu sene de kayak sezonunu nasipse Kasım ayında açacağız. Bu sezon boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Uzman tırmanışçılarımız ve dağcılarımız yapay buz dağımıza tırmanacak, dağ kayağı şampiyonası ve yine karda bisiklet turnuvası düzenlenecek Yine tecrübeli yerli ve yabancı sporcular, deneyimlerin, bilgi ve birikimlerini amatör sporcularla paylaşarak Palandöken’de bir etkileşim zinciri kuracak Ve turizmde elde ettiğimiz 1 milyon 250 bin yerli ve yabancı turist sayısı bu sektöre ne denli bir önem verdiğimizin de bir göstergesi aslında İnşallah hedefimiz bu rakamı 2 milyona çıkarmak.”

“Tarım ve hayvancılıkta da zirvedeyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan çalışmalara da dikkati çekti. Sekmen, şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin ilanından bu yana gerek ekonomik gerekse toplumsal bakımdan ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir işlevi bulunan tarım sektörü, özellikle AK Parti iktidarımız döneminde üretimin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik hazırlanan ve uygulanan politikaların etkisiyle son 20 yılda önemli gelişmeler göstermiştir. Bilindiği gibi Erzurum’daki toplam tarımsal işletme sayısı 72 bin, tarımsal üretimin toplam değeriyse 6,5 milyar lira civarındadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere düşen vazife, bu büyük potansiyeli katma değere dönüştürmektir. ‘Erzurum’da ekilmemiş tek bir tarım arazisi kalmayacak’ hedefiyle çıktığımız bu yolda, şehrimizi Doğu Anadolu’nun tarım ve hayvancılık merkezi yapmak için adeta bir üretim seferberliği başlattık. Çiftçimize umut ışığı olmak ve daha fazla ürün almalarını sağlamak amacıyla Tarım Makinaları Parkı’nı kurduk. Bununla birlikte Avrupa’nın en büyük tesisi olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsamızla sadece ilimizin değil bölge çiftçisinin de kara gün dostu olduk. İlçelerimize kurduğumuz Canlı Hayvan Pazarı ile şehrimizin büyük ve küçükbaş hayvan varlığının gelişmesine önemli katkılar sunuyoruz.

Mobil ve modüler mezbahalarımız sağlıklı ve hijyenik kesimin öncüsü oldu ilimizde. Tarım ve hayvancılık sektöründe tabiri yerindeyse Türkiye rekoru kırdık. 550 gölet ve 450 sulama tesisi ile yine rekordan rekora koşuyoruz. Bildiğiniz gibi Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz şuan itibariyle Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü olarak hizmet veriyor. Göletlerimiz su ürünlerinin neredeyse merkezi konumuna ulaştı. 1 milyon yavru balık ile kentin su ürünleri popülasyonuna yeni bir vitrin kazandırdık. Şehrimizde arıcılığın gelişimi için 2500 çiftçimize lojistik destek sağladık ve kadim kentte 2000 yeni arıcı ve 500 de ana arı yetiştiricisine bu alanda üretim yapmasını sağlamak için modern üretim teknikleri ve eğitim hizmeti sunduk. 25 bin sıvat dağıtımından, çiftçi eğitimlerine, proje danışmanlığından yem desteğine varıncaya kadar tarım ve hayvancılık sektöründe ilkleri yaşatan Erzurum Büyükşehir Belediyemiz, kaba yemden Yemrasyon Hazırlama Merkezi ile Embriyo Merkezi projeleriyle de Doğu’nun makûs talihini yenmeye devam edecek. Erzurum’un tarımda bir ‘marka kent’ olması için üreticiye sağladığımız destekler de proje ve faaliyetlerimiz de bundan sonra kat ve kat artarak devam edecek. Devletimiz canla başla çiftçimizin ve vatandaşımızı mağdur etmemek için tarımda da seferberliğe devam ediyor. Bakınız ilimizde bu yıl 425 bin ton hububat elde edildi. Hububat ekilişi içerinde önemli bir yere sahip olan buğday da ise 290 bin ton buğday hasadı gerçekleşti. Erzurum’da 2022 yılında Tarım Bakanlığımızca 28 Milyon TL bütçeli 28 proje, DAP tarafından finanse edilen 2.6 Milyon TL bütçeli 6 proje olmak üzere toplamda 30.6 Milyon TL bütçeli 34 proje uygulandı. Görüldüğü gibi Hükümetimizin de biz yerel yönetimlerin de tarım ve hayvancılığa katkısı artarak devam ediyor.”

“30 büyükşehirde suyu en ucuz kullanan kentlerden birisiyiz”

Başkan Mehmet Sekmen, 30 Büyükşehir arasında suyu en ucuz kullanan kentin Erzurum olduğunu yineledi. Sekmen, şu kaydı düştü: “30 Büyükşehir’de suyu en ucuza veren belediyelerin birisiyiz. 3-4 belediye var veren bu belediyelerden birisi de Erzurum Büyükşehir Belediyesi’dir. Diğer bir konu Halk Ekmek’te şimdi şu anda 2.5 liraya ekmek veriyoruz. Şuan talebe göre 20 bin ila 30 bin arasında ekmek çıkartıyoruz. Hedefimiz 50 ya da 60 bin Arkadaşlarımız yeni fırın bakıyorlar ama nihai hedefimiz şehre 100 bin ekmeği üretip ihtiyaç sahibi insanlara büfe ve bakkallar kanalıyla dağıtmak.” Avrupa’dan Erzurum’a özel asfalt ünitesinin alındığını hatırlatan Başkan Sekmen, “Fransa’dan aldığımız yeni asfalt makinemiz Erzurum’a geldi. Horasan Bulgurlu Mahallemizde asfalta başladık. Türkiye’de bir ilk Böyle bir teknoloji şuan sadece ülkemizde Erzurum’da var” dedi. Başkan Sekmen, Tayvanlı heyetle yapılan görüşmeler, istihdam ve yatırıma dair diğer konular hakkında da görüşlerini belirtti.