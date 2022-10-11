Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Türkiye genelinde en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum’dur” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Türkiye genelinde en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum’dur” dedi.

Kentteki hamle yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum’da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Erzurum; Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yüksek ufukla, bizlere sunduğu destekle her alanda ilkleri yaşayan bir kent konumuna ulaştı. Erzurum; eğitimden turizme, kentsel dönüşümden çevreye, ulaşımdan imara, modern ve konforlu yollardan tarım ve hayvancılıktaki zirve yatırımlara, spordan sanata, kültürden sosyal yaşama varıncaya kadar her alanda tabiri yerindeyse başa güreşiyor. Bütün bu yatırımları icra ederken ifade ettiğimiz ve bizi anlatan tek bir manifestomuz var. Biz; halkımız ve aziz milletimizin hizmetkârıyız. ‘Yarın değil bugün’ diyerek aziz şehrimizi marka bir kente dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.”

“Erzurum, en ucuz suyu kullanıyor”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un 30 Büyükşehir içerisinde suyu en ucuz kullanan illerden biri olduğunu kaydetti. Sekmen, şöyle konuştu: “Nasıl ki ilimizde su kaynaklarını koruyup altyapımızı güçlendirdiysek, nasıl ki tarihi çeşmelerimizi koruyarak ecdat yadigârına sahip çıktıysak, su kullanımında da Türkiye’deki Büyükşehirler arasında en ucuz suyu hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Erzurum; Türkiye’de en ucuz suyun kullanıldığı illerden birisi Dünya’daki içme suyu standartlarına uygun, en yüksek kaliteyi barındıran hatta ve hatta ambalajlanarak piyasaya sürülen birçok sudan bile mineral açısından daha da zengin olan Erzurum suyunu şehrimize en ekonomik koşullarda sunmanın daima kıvancını yaşıyoruz.”