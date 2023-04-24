Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ilçelere yönelik seçim gezileri artarak devam ediyor. Başkan Sekmen, Pasinler, Karaçoban ve Karayazı sonrası bu kez de AK Parti MKYK Üyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat ile birlikte Tekman’a çıkarma yaptı.

AK Parti Tekman İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Sekmen, daha sonra Tekman’ın Hamzanlar, Yemişli, Yiğitler, Akdamar, Karlıca, Dalsöğüt, Turnagöl, Kayaboğazı ve Erence mahallelerini tek tek gezdi. Tekman gezisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sekmen, “Bizim milletimize bir ahdimiz var; çalışmak, koşmak ve milletimize hizmetkâr olmak” dedi.

14 Mayıs’ın bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Sekmen, “AK Parti’miz ülkemizde kapsayıcı-kuşatıcı bir siyasi fikrin ve muhtevanın öncülüğünü üstlenmektir. Bu anlamda; Doğusuyla-Batısıyla, Güneyiyle-Kuzeyiyle bu aziz şehri AK Parti’miz ile birlikte ilçeleriyle aynı entegrasyonda büyütmeye devam edeceğiz. İşte bu gelişim, bu hedef; istikrar ve güvenle mümkün olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs sıradan bir tarih değildir, 14 Mayıs Türkiye’nin bekasıdır” kaydını düştü. Başkan Sekmen ve Parlamenter Adayı Fırat, Tekman gezisinin son durağı olan Erence’de İstişare Toplantısı düzenledi. İlçe gezisinde Tekmanlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.