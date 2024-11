Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun Taziye Evi, Olur ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Korgeneral Zekai Aksakallı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun’un ailesi ve vatandaşların katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun’un annesi Gülten Coşkun ile MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, şehidin adını taşıyan taziye evi nedeniyle Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

Korgeneral Zekai Aksakallı, da “Öncelikle şehit Yüzbaşı Burak Coşkun’un ismini yaşatacak taziye evini yaptıran, vizyon projelerle şehrimizin çehresini değiştiren, şehrimize yüzlerce eser kazandıran, şehit aileleri ve gazilerimizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendiye kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun ile birlikte 2009 yılında çalışmaya başladıklarını belirten Korgeneral Aksakallı, şu kaydı düştü: “Dürüst kişiliği, sağlam karakteri, sarsılmaz iradesi milli ve manevi değerlere bağlılığı, vatanseverliği ve kahramanlıkları ile temeyyüz etmiş bir asker, müstesna Özel Kuvvetçi idi. Böyle bir evlat yetiştirdiği için Gülbey Beye, Gülten Hanıma ve onun gözünü geride bırakmayan vefakâr ve cefakâr eşi Müge Hanıma şükranlarımı sunuyorum. Son olarak dünyanın en zor operasyonu olan ‘Rehine Kurtarma’ operasyonunun komutanlığını yaptı. Seçkin 36 Özel Kuvvet Tabur Komutanı arasından o bu operasyon için seçilmişti. Irak sınırının 40 kilometre derinliğinde Gara bölgesinde icra edilen operasyonda kahramanca çarpışarak 2 arkadaşıyla birlikte şehadete ulaştı. Şehadeti kutlu olsun. Cenabı-Hak, ruhunu Şad etsin. Bizler için en büyük rütbe şehitlik, en büyük makam da şehadet makamıdır. Burak Coşkun Yüzbaşı da hep bu inançla mücadele etti. Bu vesile ile unutmamamız gereken en önemli husus ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bitmediği, bitmeyeceğidir. Çünkü Haçlı, Siyonist ittifakının hedefi Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek ve parçalamaktır. Bunun için içimizdeki gayri milli unsurları, ihanet şebekelerini kullanmaya devam etmektedirler. 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı kukla bir yönetimle ülkemiz parçalanma sürecine girecekti. Tarihte olduğu gibi, bu ülkenin kahraman evlatları bedeli ne olursa olsun, Burak Coşkunlar, Ömer Halisdemirler gibi ihanete geçit vermeyecektir. Devletimizin ve milletimizin istiklali ve istikbali için şehadete yürüyen Burak Coşkun ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

“Şehitlerimiz, bu milletin canı, ruhu ve en kıymetli emanetleridir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Şehitlerimiz, bu milletin canı, ruhu, namusu, en kıymetli emanetleridir. Onların fedakârlıkları sayesinde bizler, huzur ve güven içerisinde, bu topraklar üzerinde varlığımızı sürdürüyoruz” dedi. “Her bir şehidimiz, ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın onuru ve geleceğimiz için adını tarihe altın harflerle kazımış birer kahramandır. Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun’un hatırasını yaşatacak olan bu taziye evi, hem acılarımızı paylaşacağımız bir yuva olacak hem de milletimizin kadirşinaslığını, şehitlerimize olan vefamızı her zaman hatırlatacak bir mekân olarak anlam kazanacaktır” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Bu taziye evimizin kapıları, hemşehrilerimizin bir araya gelerek acılarını paylaştığı, birbirine destek olduğu, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği bir yuva olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatarak, şehitlerimizin bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Erzurum, her zaman vatanseverliği, cesareti ve dayanışma ruhuyla tanınan bir şehir olmuştur. Bugün açılışını yapacağımız bu taziye evi, Erzurum’un bu kadirşinas ve vatanperver duruşunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kur’an-ı Kerim’in şu ayeti bizlere, çalışmanın, gayret etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm Suresi, 39). Bizler de Erzurum’umuzu güzelleştirmek, hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir şehir sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına yakışır eserler bırakmak, bu şehirde huzur ve kardeşliği daim kılmak için var gücümüzle emek veriyoruz. Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun Taziye Evi de bu inançla, bu azimle ve şehitlerimize olan derin saygımızla hayata geçirildi. Erzurum’un her köşesinde, şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bugün burada, kıymetli hemşehrimiz Korgeneral Zekai Aksakallı Paşa’mızın da katılımıyla bu anlamlı açılışı gerçekleştiriyoruz. Zekai Paşamız, ömrünü vatan savunmasına adamış bir kahraman olarak her zaman bizim gururumuz olmuştur. Şehidimizin ve tüm kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak, bu vatanı korumak ve yüceltmek adına hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Şehitlerimizin manevi mirası, bizlere ilham veren en büyük güçtür. Bu vesileyle, şehitlerimizin ruhlarını rahmetle anarken, bu açılışın, birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin şefaatine nail olmayı, onların bıraktığı mirasa layık olmayı bizlere nasip etsin. Erzurum’un cesur ve vefalı insanları, her zaman olduğu gibi bugün de burada bizlerle. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun Taziye Evi’nin açılışı yapıldı.