Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler ilçesinde esnafı gezdi.

İlçe gezisinde Pasinler’de yapılan yatırımları anlatan Başkan Sekmen, “AK Partimiz ile birlikte Türkiye’mizin 81 vilayeti gelişti. Bu gelişim ölçeğinde kuşkusuz Erzurum’umuz da kalkınan kentler arasında ilk sıralarda yer aldı. Bugün neresinden bakarsanız bakın kent merkezimizde nasıl bir yatırım varsa ilçelerimizde de var. Erzurum; Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sunduğu destekle ülkemizin en hızlı büyüyen ve aynı zamanda kentsel estetiki bakımından da vitrin şehirleri arasında yer alan nadir kentlerden biri oldu” dedi.

Esnaf gezisinde AK Parti’nin seçim beyannamesini de anlatan Başkan Sekmen, “Türkiye Yüzyılı’mız da inşallah tüm yaşam alanlarını, yüksek teknoloji ve akıllı şehir uygulamalarını içeren yenilikçi yaklaşımlarla donatacağız" diye konuştu. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile birlikte ilçedeki esnafla tek tek görüşen Başkan Sekmen, “Esnafımız Erzurum ekonomisinin can damarıdır. İnşallah 14 Mayıs’ta esnafımızın daha çok kazanç elde edeceği yeni sistemler hayat bulacak” şeklinde konuştu. Başkan Mehmet Sekmen, kent merkezinde de AK Parti Mahalle Başkanlarıyla bir araya geldi. Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “AK Parti; Türkiye’nin medeniyet kodlarını benimseyerek yükselen ve bir gelecek tasavvuru olan siyasi harekettir. AK Parti, geçmişi ve geleceği ile Türkiye demektir... İşte bu yüzden ne diyoruz ‘Doğrusu AK Parti’, ‘Tecrübe, güven ve istikrarın devamı için daima AK Parti’ Ve bu yüzden rota belli, ‘Doğru zaman doğru ADAM’ diyoruz.” kaydını düştü.