Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim gezileri kapsamında önceki günün ardından ikinci kez yine Tekman’a çıkarma yaptı. Önceki gün ilçenin Hamzanlar, Yemişli, Yiğitler, Akdamar, Karlıca, Dalsöğüt, Turnagöl, Kayaboğazı ve Erence mahallelerini gezen Başkan Sekmen, bu kez de Tekman’ın Beşdere, Çukuryayla, Kırıkhan, Toptepe, Yüzbaşı mezrası, Kalaycı, Bilezik mezrası, Uslu, Mescitli, Erence ve Karapınar mahalle ve mezralarını gezdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat ile birlikte Tekman’ı gezen Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Tekman’ımızın her bir mahallesi genel seçimlerimize odaklanmış durumda... Bizim şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarımız ortada... AK hizmetlerimiz; şehirlerimizin, ilçelerimizin yaşam standartlarına ayrı bir değer katıyor. Ve şimdi. Önümüzde yepyeni bir süreç var. Türkiye Yüzyılı’mız vatanımızın tüm dünyada daha güçlü bir Devlet olması için bir dönüm noktası... Mesajımız açık ve net: güven ve istikrar için AK Parti" dedi.

Bu arada Tekman’ın mahallelerinde kanaat önderleriyle de görüşen Başkan Sekmen, ilçelerde istişare toplantıları da düzenleyerek, genel seçimin ne denli önemli olduğunu vurguladı.