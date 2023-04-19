Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban ilçesinde esnafı gezdi, mahallelerde vatandaşlarla buluştu.

Her gün kentin bir ilçesinde seçim çalışması yapan Başkan Sekmen’in bu kez ki durağı Karaçoban’dı. Seçim koordinasyon merkezinde vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Sekmen, Kopal ve Erenler mahallelerini de gezdikten sonra Karaçoban’ın kanaat önderleriyle görüştü.

İlçe gezisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şu görüşlere yer verdi: “Karaçoban ilçemizde vatandaşlarımızın isteklerini dinledik, ilçe ve mahallelerimizde yapacağımız proje ve yatırımlarımızı Karaçobanlı kardeşlerimle paylaştım. İlçemizde, mahallemizde her bir vatandaşımız Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükran duygularını iletiyor. Aziz şehrimin aziz ilçesi Karaçoban ile de 14 Mayıs için ahitleştik. Canım ilçemde kardeşlerim, vatandaşlarımız sürekli ’Liderimiz de AK Parti’miz de başımızın tacı...’ diyor. İlçe sakinlerimiz ilçemizde hayat bulan yatırımlardan ötürü sürekli güzel temennilerde bulunuyor. İnşallah 14 Mayıs’ta elde edeceğimiz demokrasi zaferimiz sonrası da ilçelerimizdeki kalkınma ivmemiz kat be kat daha da artacak.”