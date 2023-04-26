Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, güney ilçelerine yönelik gezilerini aralıksız sürdürüyor. Üst üste iki gün Tekman’a giden Başkan Sekmen bu kez de Hınıs ilçesinin köylerini tek tek gezdi.

Elmalı, Dağçayır, Çilligöl, Tipideresi, Akgelin, Toraman, Beyyurdu, Tellitepe ve Bayır mahallelerini dolaşan Başkan Sekmen, yerleşim yerlerinde kanaat önderleriyle de görüştü. İlçe gezisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “Hınıs ilçemizin her bir mahallesini tek tek dolaştık. Hınıslı kardeşlerime de ilçemiz ve mahallemizde hayat bulan projelerimizi anlattık ve akabinde de yeni yatırımlarımızdan bahsettik. Aziz Erzurum’un aziz ilçelerinde Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’mize yoğun bir teveccüh var. Hatır bilen, kıymet bilen vefakâr Hınıslı kardeşlerim de şöyle diyor; ‘Doğruya doğru... Lider masa başında değil işbaşında belli olur.’ Vefanın en aziz örneğini yüreklerinden bizlere yansıtan Hınıslı kardeşlerimiz de şöyle diyor, ‘Hınıs vefanın ilçesidir, tavrımız da duruşumuz da bellidir’ İşte Erzurum’da böylesine bir ufukta gönüllerde, yüreklerde de böyle bir coşku hâkim”

Bu arada Başkan Sekmen, ilçe gezilerinde yatırımlarla ilgili vatandaşların görüşlerine de başvuruyor, fikir alışverişinde bulunuyor.