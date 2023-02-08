Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, felaketin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, felaketin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa’ya giden Başkan Mehmet Sekmen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte felaket bölgesindeki Haliliye ilçesi İpekyol Caddesi’nde görev yapan arama ve kurtarma ekipleri ile AFAD yetkililerinden bilgiler aldı. Başkan Sekmen daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne geçti. Başkan Sekmen ardından Yenişehir Mahallesi’nde depremzede vatandaşlarla görüştü. Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gün birlik günüdür. Devletimizin tüm birimleri vatandaşlarımız için seferber... Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Deprem bölgesinde gönüllülerle birlikte şuan 372 kişilik arama ve kurtarma ekibimiz görev yapıyor. Şimdiye kadar 82 ağır iş makinemizi bölgeye sevk ettik. Yardım konvoylarımız Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerimize gönderildi. Günlük 4000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Mutfak TIR’ımız şuan Hatay ilimizde 356 bin adet su, 20 bin kilogram kuru bakliyat, 50 bin ekmek, 17 bin 318 adet giysi, 11 bin 920 adet çocuk bezi, 4213 adet battaniye, 75 ton akaryakıt, arama ve kurtarma ekiplerinin kullandığı iş aletleri, hazır yiyecekler, konserve ürünleri, hazır kahvaltı paketleri, 3464 adet temizlik ürünleri gibi ısınma ünitelerinden hijyen ürünlerine, gıdadan temel ihtiyaç maddelerine varıncaya kadar oluşturduğumuz yardım malzemelerini felaket bölgesine gönderdik. Yardımlarımız devam edecek.”

Başkan Sekmen ayrıca, yeni yardım konvoylarının da bölgeye gönderileceğini sözlerine ekledi.