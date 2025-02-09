Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrimizin çehresini değiştirmeye, daha modern ve yaşanabilir alanlar inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

Yoncalık Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Sekmen, " Şehirlerin gelişimi, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmakla mümkündür. Bu doğrultuda, Yoncalık Kentsel Dönüşüm Projesi, yalnızca fiziksel bir yenilenme değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir dönüşüm hamlesidir. Erzurum’u geleceğe taşıyacak projelerle, vatandaşlarımızın daha konforlu, modern ve depreme dayanıklı konutlara kavuşmasını sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiğimiz bu projede, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar her detayı titizlikle planlıyoruz. Sadece binaları yenilemiyor, aynı zamanda sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, ulaşım çözümleriyle modern bir şehir hayatı inşa ediyoruz. Erzurum’un her köşesinde kalkınma ve dönüşüm devam edecek. Daha güzel, daha güçlü bir Erzurum için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.