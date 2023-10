Doğu’nun incisi Erzurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in 10 yılda hayata geçirdiği yatırımlarla bölgenin en çok gelişen kentleri arasında yer aldı. Erzurum, tarım ve hayvancılıktan eğitime, üretimden istihdama, spordan çevreye, ulaşımdan turizme varıncaya kadar her alanda büyük bir ivme kat etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hemşehrilerimizin mutlu, müreffeh ve her alanda kalkınmış bir şehre kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi. 10 yılda 700’ü aşkın projenin kentte hayat bulduğu kaydeden Başkan Sekmen, “Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum’un çehresi AK Yatırımlarla bambaşka bir çehre kazandı” diye konuştu. Erzurum’da hayat bulan yatırımların kentin kalkınmasında bir lokomotif gücü teşkil ettiğini ifade eden Sekmen, şöyle devam etti: “Devlet Başkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezimiz, yine Liderimizin emriyle inşa ettiğimiz Miting ve Gösteri Alanımız, ‘Korunan tarih ve dönüşen şehir Erzurum’ ana fikriyle ülkemize örnek teşkil eden kentsel dönüşüm çalışmalarımız, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz, Atıksu Arıtma Tesisimiz, Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Bilim Erzurum, tarihe açılan kapı: Kültür Yolu, Metan gazından elektrik ürettiğimiz enerji tesisleri, Güneş enerji santralleri, Millet Bahçeleri, Cami onarımı ve taziye evleri, Gölet ve Sulama Tesisleri, alt ve üstyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, grup yolları ve bulvar yapımı, kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, prestij caddelerin yapımı, ışıklandırma, peyzaj, tarihi evlerin restorasyonu, kent ekonomisine ara eleman yetiştiren ESMEK’ler, Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, Gençlik Aktivasyon Merkezi, Kütüphaneler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Spor tesislerinin yapımı, Yaz ve Kış Spor Okulları, şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri, Doğu’nun en büyük iyilik hareketi Hayır Çarşısı, binlerce okulun bakım ve onarımı, fidan üretim merkezleri, Asfalt, Beton Boru Üretim Tesisi, Agrega Üretim Tesisi ve Beton Yol Bariyeri Üretim Tesisleri, Türkiye’nin en büyük sondaj platformu, mobil mezbahalar, tarım makineleri parkı, modern cenaze hizmetleri ve daha ismini sayamayacağımız birçok yatırımla birlikte Erzurum kalkınma ve gelişimde adeta çağ atladı.”

“Erzurum; Ülkemizin en güçlü altyapısına sahip”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un her alanda olduğu gibi altyapı hizmetlerinde de nitelikli projelere kavuştuğunu bildirdi. Sekmen, “Üstyapı hizmetlerinde olduğu gibi altyapıda da önemli projeleri uygulamaya koyduk. Şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum’u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık. Baraj ve nehirlerin korunduğu Atıksu Arıtma Tesisimizle birlikte kentin çevre hayatı da değişti. Kent merkezindeki hizmetlerimiz ilçelerimizde de devam etti. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Grup yolları da dahil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik. Bunlara ilaveten yeni ulaşım ağları açtık, hizmete sunduk"

Prestij cadde projelerimiz yerel yönetimlere ilham kaynağı oldu

Prestij Cadde Projesi’nin Türkiye’deki diğer belediyelere ilham kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Mühendislik harikası tasarımlarla birlikte ilçelerimiz turizm alanında bir çekim merkezine dönüştü. Tarihi dokuya uygun ve geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel tasarımlarda, ilçedeki yapılar turistik nitelikte bir görünüm kazandı. Bu projemiz birçok belediyeye de örnek oldu” kaydını düştü. Kentte son 10 yıl içerisinde 2 bine yakın okulun bakım ve onarımdan geçtiğini vurgulayan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Eğitimde olduğu gibi turizmde de şehrimizi markalaştırdık. Turizm alanında Palandöken Kayak Merkezi’ni dünya vitrinine çıkardık; burada yaptığımız fiziki yatırımlarla Palandöken’i gerçek kimliğine kavuşturduk, halkla buluşturduk. Spor turizmine de yöneldik. Şehrimize tam 22 yüksek irtifa kamp sahası yaptık, 500’e yakın futbol takımını Erzurum’da ağırladık, ağırlamaya da devam edeceğiz. Kış sporlarına itina gösterdik, binlerce çocuğumuza kayak öğrettik; eşsiz coğrafyamızda doğa sporları organizasyonları yaptık, buna uygun altyapı oluşturduk.”

“Erzurum; Kendi elektriğini kendisi üretiyor”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, enerji yatırımlarının önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrin muhtelif noktalarına kurduğumuz enerji santralleri sayesinde bugün on binlerce kilovatsaat elektrik üretiyoruz. 16 Megawatt’lık Güneş Enerji Santrallerimiz ülkemizin en büyük kamu yatırımı olarak değerlendiriliyor. 16 Megawatt’lık güneş enerji sistemleri projemizin ilk 8 Megawaatt’lık kısmı bile inşallah şehrimizin enerji politikasına önemli katkı sunacaktır. Yakutiye Yerlisu Mahallesi’nde 3,00 Megawatt, Aziziye Ilıca Mahallesi’nde 3,00 Megawatt ve Aziziye Ocak Mahallesi’nde 2 Megawatt’lık olmak üzere toplam 8,00 Megawatt’lık kurulu elektriksel bir güce sahip GES Santralimizle kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Ayrıca evsel atıklarımızdan da elektrik enerjisi elde ediyoruz. Erzurum’da bugün karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz.”

“Şehrimiz her alanda bir çekim merkezine dönüştü”

Erzurum’un bir çekim merkezine dönüştüğünü ifade eden Başkan Sekmen, “Karaçoban’dan Şenkaya’ya, Tortum’dan Hınıs’a, Horasan’dan Tekman’a, İspir’den Pasinler’e, Tortum’dan Köprüköy’e, kısaca Erzurum’un dört bir yanına dokunmak suretiyle yaptığımız, yapmaya başladığımız ve yapacağımız yatırımlarla şehrimizi bölgesel kalkınmanın öncüsü haline getirdik. Erzurum artık bir çekim merkezi oldu, cazibe kazandı. Bu zamana kadar sürekli göç veren ve yavaş yavaş eriyen bu kadim şehirde, artık nüfusumuz bile artmaya başladı. Bu sonuç bir tesadüf değildir; tam tersine AK Parti’mizin yerel hizmet anlayışının bir tezahürü ve kalkınma odaklı yatırımlarımızın da bir ürünüdür” şeklinde konuştu.