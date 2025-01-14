Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentte görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Müceldili Konağı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Mehmet Sekmen, “Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki adaylığımın açıklandığı günden bu zamana kadar bana verdiğiniz destekten ötürü tüm medya mensuplarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“11 yıldır Erzurum’un değişim ve dönüşümünü sizlerin o güzel fikir, düşünce ve tavsiyeleriyle birlikte inşa ettik. Yazı, haber, yorum ve ekranlarda beyan ettiğiniz düşünceleri daima ilke edindim” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Gazetecilik, toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve demokrasinin güçlenmesine katkı sunma misyonuyla, büyük bir sorumluluk gerektiren mesleklerden biridir. Sizler, sadece haber yapmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun vicdanını temsil ediyorsunuz. Zorluklar karşısında yılmadan görevini yerine getiren tüm basın mensuplarımızı takdir ediyorum. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik, toplumların ilerlemesi ve bireylerin doğru bilgilendirilmesi için vazgeçilmezdir. Bu doğrultuda çalışan gazetecilerimizin emeği, fedakârlıkları ve özverileri hepimiz için büyük bir değer taşımaktadır. Gecesini gündüzüne katan, mesai kavramı gözetmeksizin topluma doğru bilgi aktarma gayretiyle görev yapan sizler, halkın sesi oldunuz. Bu kutsal görevi yerine getirirken gösterdiğiniz üstün çabadan ötürü sizleri kutluyorum. Bugün geldiğimiz noktada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Erzurum’u bir marka şehir haline getirmek, vatandaşlarımızın mutluluğunu artırmak ve geleceğe umutla bakan bir Erzurum oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda sizlerin de emeği ve katkısı çok büyük. Her zaman doğruyu ve güzeli yansıttığınız için siz değerli gazetecilerimize minnettarız. Bu vesileyle, şehrimizdeki tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, medya mensuplarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”