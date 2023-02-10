Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Depremzede kardeşlerimize yönelik yardım ve lojistik desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Depremzede kardeşlerimize yönelik yardım ve lojistik desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan bölgede incelemede bulunduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Asrın felaketi karşısında Devletimiz tüm imkânlarını bölgeye sevk ederek vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını tek tek karşılıyor. Belediyelerimizin bölgeye yönelik destekleri artarak sürüyor” diye konuştu.

Erzurum’dan felaket bölgesine yönelik insani, gıda ve lojistik yardımların devam ettiğini ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak 25’i temel ihtiyaç malzemesi, 2’si kahvaltı paketi 2’si de hazır konserve ve yiyecekten oluşan toplamda 29 TIR’ımızı felaket bölgesine gönderdik. 1000 çadır, 1000 ısıtıcı ve soba, 1000 adet çocuk maması ve tulumu, 5 bin 163 battaniye, 150 bin ekmek, 500 bin şişe su, 20 bin kilogram kuru bakliyat, 5000 adet temizlik ürünü, 17 bin giysi, 14 bin 920 adet çocuk bezi, 5000 cenaze hizmet malzemesi, 75 ton akaryakıt ve 90 iş makinasını da felaket bölgesinde ulaştırdık. 672 kişilik arama ve kurtarma ekibimiz deprem bölgesinde çok sayıda enkaz altında kalan vatandaşlarımızı beton ve demir yığınları içerisinden kurtardı. Şuan Hatay’da 4000 kişi kapasiteli Mobil TIR’ımız ve sanayi mutfak ünitelerimiz depremzede kardeşlerimizin emrinde”

Başkan Mehmet Sekmen, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Asrın felaketinin de üstesinden geleceğiz. Gün birlik günüdür” kaydını düştü.