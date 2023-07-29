Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kültürü, kültürel değerleri ve kültür miraslarını sürekli ön planda tutmalarının özel sebepleri olduğunu belirterek, “Çünkü biz biliyoruz ki; benliğimizi dinç ve dinamik halde tutmamız, kültürel bağlarımıza sıkı sıkıya sarılmak, bu yolla kendimizi ‘tanımak’ ve ‘bilmekle’ mümkün olacaktır” dedi.

“Kültürel zenginliklerimize sahip çıkıyoruz"

Göreve geldikleri ilk yıldan bu zamana kadar geçen süre zarfında geçmişle bugün arasında bir iletişim ve etkileşim kurabilmenin gayretini gösterdiklerini belirten Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Kültürel yatırımlara yoğunlaşmamızın yanında, gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleriyle aslında gücümüzün kaynağını teşkil eden kültürel zenginliklerimize yönelik olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Kaldı ki, Erzurum’un geçmişine baktığımızda; bu kadim şehrin bağrından çıkmış olan edipler, âlimler, düşünürler, felsefeciler, mutasavvıflar, edipler ve düşünce dünyamıza mana iklimi kazandıran nice isimler karşılar bizi. İşte bu bile Erzurum’un kültürel derinliğini ortaya koymak için başlı başına yeterli bir sebeptir. Hakikat bu iken; kültürün adeta menbağı olan bu şehirde kültürden ve sanattan uzak durmak, takdir edilmelidir ki; içine düşülen en büyük hatalardan birisi olacaktır.”

“Erzurum Kültür-Sanat Evi gezilmeye değer”

Bu anlayış doğrultusunda Erzurum’da kültürün ve kültürel etkinliklerin odak noktası olmaya, her türlü kültürel faaliyete öncülük etmeye ve kültürümüzü yaşatıp gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sekmen, “ İşte bu düşünceden hareketle Erzurum Teknik Üniversitemizle bu yatırımı hemşerilerimizin istifadesine sunduk. Erzurum Kültür-Sanat Evi’miz, Erzurum’un kültür ve tarihine inanıyorum ki yeni bir perspektif kazandıracak. Miniatürk Sanatçımız Doğan Hattatoğlu Hocamızın maketleri, taş eserler, etnoğrafik ürünlerin bulunduğu bu güzel mekânda Erzurum şehir maketini de değerli tarih severlerin beğenisine sunduk. Merhum sanatkârlar İlham Durmaz ve Yusuf Karakuş’un taş maket ve bakır yapıtları, 40 hemşerimizin bağışlarıyla kent kültürümüzü, şehrimizin tarihini yansıtan bu güzel tarih yatırımının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dün açılışını yaptığımız Erzurum Kültür-Sanat Evi’mize herkesi bekliyoruz. ” diye konuştu