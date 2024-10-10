Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eğitim kurumlarına yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Sekmen, Celal Akın İlkokulu tarafından yapılan teşekkür ziyaretinin, kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirterek, “Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ve modern bir eğitim ortamı sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, aslında şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nazik ziyaretleri için Celal Akın İlkokulu yönetimine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirmede yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.