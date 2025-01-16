Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ayaz Paşa Cami’nde devam eden 1001 hatim programına katıldı.

Başkan Sekmen, asırlardır sürdürülen ve Erzurum’un manevi iklimini yansıtan Binbir Hatim geleneğinin, bu yıl da gönülleri bir araya getirdiğini belirterek, “Ayaz Paşa Camii’nde düzenlenen hatim duasında hemşehrilerimizle birlikte dua ettik, geçmişlerimize rahmet, geleceğimiz için hayırlar diledik. Binbir Hatim, Erzurum’un medeniyetimizin inançla yoğrulan kadim değerlerini yaşatan en kıymetli geleneklerinden biridir. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin vazifesidir. Dualarımızın kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederim.Erzurum’un ruhunu yaşatan bu güzel geleneği hep birlikte sürdüreceğiz”şeklinde konuştu.