Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mısır’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Zirvesi COP27 görüşmelerinde Erzurum’un Sera Gazı Azaltımı Projesi’ni anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mısır’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Zirvesi COP27 görüşmelerinde Erzurum’un Sera Gazı Azaltımı Projesi’ni anlattı.

Başkan Sekmen, yanında teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ile birlikte zirvede önemli temaslarda bulundu. Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin önemine dikkati çekerek, “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltabilmek için yapılması gerekenler sera gazı emisyonlarının azaltılması ve değişecek olan yeni koşullara kış turizm sektörünün adapte edilmesidir” dedi.

Turizm sektöründeki emisyonların nelerden kaynaklandığını açıklayan Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizdeki emisyonun azaltılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; İlimiz genelinde inşa edilen tüm binaların enerji optimizasyonu olan binalardan oluşması için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Ve yine alternatif enerjilere yönelim noktasında yaptığımız yatırımlarla 2023 yılında 43 MW güneş enerji sistemine ulaşacağız. Palandöken Kayak Merkezi’mizi örnek verirsek, tesisimizde enerji tasarrufunun sağlanması noktasında yenileme çalışmaları tamamlandı. Yine bu bağlamda şehir genelinde toplu taşımacılığı teşvik etmek amacıyla hat güzergâhları her sokak ve mahalleye hizmet verecek şekilde dizayn edildi ve yine ekonomik teşvik olması amacıyla yüksek maliyetlere rağmen indirim sağlandı. İmar düzenlemelerinin Palandöken Kayak Merkezi’nde oluşturacağı emisyon baskısının azaltılması için Palandöken Dağı’yla merkez arası da yeşil bir tampon bölge yaptık. İmar belirli bir hat belirlenerek sonlandırıldı. Umuyorum işte bu gibi önlemler sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ancak tüm çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmadığı gibi yeni proje halinde olan çalışmaları da bir bir bu azaltıcı eylemler sistemine dâhil edeceğiz.”

Sekmen’in Zirvede Yaptığı Sunum Büyük Beğeni Topladı

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’u iklim değişikliğine hazırlamak ve uyumlu hale getirmek için kentte uygulanan projelerini COP27 görüşmelerinde anlattı. Sekmen, şöyle devam etti: “Sera gazı emisyonlarının dağılımına baktığımız zaman en çok salınıma sebep olan sektörler sırasıyla enerji, sanayi, tarım ve atık şeklinde oluşmaktadır. Bu durum karşısında;

bizler bu hususta öncelikli olarak güneş enerji sistemlerimizi bir bir kurarak ülkemizin bu faaliyetlerine katkıda bulunmaya çalıştık. Yine tüm araçlarımızın elektrikli ve çevre dostu alternatif yakıt kullanımı konusunda da kararlıyız, önümüzdeki yıllarda araç filomuzun büyük bir kısmını çevreci araçlardan oluşacak bir hale getireceğiz. Daha temiz ve yeşil bir çevre için şehrimizde sıfır karbonlu yapılar yapmak ve ruhsat yükümlülüğümüzde olan alanlarda yapılmasını teşvik etmek amacıyla da özel projeler hazırladık. Sıfır atık projemizle ve halkımızın katılımıyla birlikte kentimizin tamamında yerinde ve atıkların kaynağında ayrı ayrı toplayıp doğal kaynakları korumaya, geri dönüşüme kazandırmaya ve kent ekonomisine katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde hem katı atık depo sahamızı korumaya, hem de mükerrer doğal kaynak kullanımını azaltarak dünya hammaddelerini korumaya ve bu organizasyon sonucunda da atıkları ekonomiye kazandırmak için de yoğun ve özel çalışmalarımız var.”