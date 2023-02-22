Adıyaman’ın Koordinatör Belediye Başkanı olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman’ın Koordinatör Belediye Başkanı olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’da görevlendirilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, depremin hemen ardından öncelikli olan ihtiyaçları gidermenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Başkan Sekmen açıklamasında, "Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin altıda bir bölümünde büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Yaklaşık 13,5 milyon nüfus bu depremden etkilenirken, 11 şehrimiz bu felaketle karşı karşıya kaldı. Biz Adıyaman ilimizde görevlendirildik. Burada gerçekten büyük bir felaket söz konusu. Burada lojistik, su, defin hizmetleri, arama-kurtarma çalışmaları yürüttük. Bu hizmetleri depremin üçüncü gününden itibaren yürütmekteyiz. AK Partili belediyelerden oluşturduğumuz ekipleri bu şehrimizde çalıştırıyoruz" dedi.

Adıyaman’ın yüzde 65’ine su verilmeye başlandığının altını çizen Başkan Sekmen, "Şehrimize su vermeye gayret ediyoruz. Şu anda yüzde 65 su alır konuma geldi. Su alamayan yerlere de tankerle su taşıyoruz. Çadır kentler kuruldu, konteyner kentler kuruluyor. Buralarda tuvalet ve banyo hizmeti verecek yerleri oluşturuyoruz. Bir yandan hafriyatlar kaldırılırken, şehrin cadde ve sokaklarındaki çöpleri toplamaya gayret ediyoruz.

Binalardan çıkartılan cenazeleri dini vecibeler ile defin ediyoruz. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımızın koordinesinde, bakanlarımız, milletvekillerimiz, kurumlarımız iş başındadır. Böyle bir afetin üstesinden güçlü devletler gelir, koordinasyonu iyi olan milletler başa çıkar. Hamdolsun büyük bir gayretle çalışmalar devam ediyor. Allah’ın izniyle bu bölgeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Devletimiz yeni yapılacak konutların plan ve projeleri konusunda önemli mesafe aldı" diye konuştu.